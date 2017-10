Obama joga golfe com Macri durante visita à Argentina

No último dia de sua visita a Buenos Aires, o ex-presidente americano Barack Obama jogou neste sábado uma partida de golfe com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, após uma reunião privada entre ambos.

Macri e Obama se mostraram sorridentes diante dos poucos espectadores no Club de Golf Bella Vista, propriedade da família de Macri. Não foi informado o que foi tratado por causa do caráter privado da visita, segundo a Casa Rosada.

O ex-presidente dos Estados Unidos chegou na sexta-feira à Argentina, convidado por entidades privadas para participar de um encontro sobre Economia Verde em Córdoba, 698 quilômetros a noroeste da capital do país. Na noite de sexta-feira ele jantou com empresários, aos quais falou sobre mudanças climáticas, transparência e boas práticas na política.

Em seu encontro com empresários, Obama elogiou Macri por "seus esforços para reconectar o país com a comunidade internacional e fazer que funcione o crescimento econômico". Além disso, pediu que a Argentina "mantenha e melhore sua liderança regional para enfrentar os problemas do continente".

A visita de Obama ocorre no momento em que a Argentina busca conseguir novamente autorização para exportar carne e também deseja manter as vendas de biodiesel aos EUA. Fonte: Associated Press.

