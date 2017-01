Obama faz discurso de agradecimento para ex-funcionários e partidários

Barack Obama deixou o Capitólio e dirigiu-se à base conjunta de Andrews, em Maryland, para realizar um discurso de agradecimento à ex-funcionários e partidários antes de seguir para a Califórnia. "Todos vocês se uniram e decidiram acreditar", disse ele. "Muitos de seus pais nem sabia pronunciar 'Barack Obama'", declarou Obama, aos gritos de "Yes we can", lema de seu governo.

"Tivemos esperança e aprendemos o valor dela em momentos de dificuldade', diz Obama. "Eu e Michele fomos o rosto e a voz de muitas coisas. Mas isso não é sobre nós. É sobre vocês", afirmou. "Este não é um período, é uma vírgula, na história contínua da América".

Obama afirmou que ser presidente foi "o privilégio de sua vida" e prometeu estar sempre presente. "Sim, nós fizemos. Sim, nós podemos", afirmou.

Ao encerrar o discurso, Obama partiu com a primeira-dama para a Califórnia, aonde deve passar férias.

