Obama faz discurso comemorativo pelo centésimo aniversário de Mandela

O ex-presidente dos EUA Barack Obama faz nesta terça-feira, 17, seu mais importante discurso desde que deixou o cargo, instando o mundo a respeitar os direitos humanos e outros valores ameaçados. A fala é parte da comemoração do centésimo aniversário do líder antiapartheid Nelson Mandela.

Apesar de não mencionar seu sucessor, Donald Trump, é esperado que o discurso de Obama na África do Sul contrarie muitas das políticas do atual presidente americano, em um esforço para manter vivas as ideias pelas quais Mandela trabalhou, incluindo democracia, diversidade e educação de qualidade para todos.

Cerca de 14 mil pessoas devem se reunir em um estádio de críquete na capital Johannesburgo, onde Obama falará. O americano será apresentado pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e a viúva de Mandela, Graça Machel.

Esta é a primeira visita do ex-presidente ao continente africano desde que deixou a Casa Branca, no início de 2017. Na segunda-feira, 16, Obama esteve no Quênia, onde visitou o local de nascimento de seu pai e participou da inauguração de um centro esportivo com sua avó e uma meia-irmã. Fonte: Associated Press.