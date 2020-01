OAB/MS se úne à prefeitura na campanha “Mosquito Zero” de combate ao Aedes aegypti

Da Redação, com informações da OAB

Entidades se reuniram nesta manhã para traçar estratégias da campanha - Arquivo

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), atuará conjuntamente à Prefeitura de Campo Grande na campanha de combate ao Aedes aegypti, denominada “Mosquito Zero”. O lançamento da ação foi realizado na manhã desta segunda-feira (20) e teve a presença do Advogado Elton Nasser, representando o Presidente Mansour Elias Karmouche.

Segundo Elton, na ocasião foi apresentado mapa das regiões de maior risco de incidência e solicitado pelo Prefeito Marquinhos Trad e seus assessores o apoio de instituições na tomada de medidas de combate à dengue, a fim de se evitar epidemia não apenas desta doença, como de outras transmitidas também pelo mosquito, como por exemplo zika vírus, chikungunya e febre amarela.

“O apelo será apresentando à nossa Diretoria da Ordem e Comissão de Defesa da Saúde. Estamos aguardando a divulgação da programação das ações, prevista para quarta-feira, para que juntos possamos atuar na prevenção e combate à doença”, destaca Elton Nasser.

De acordo com Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nos 15 primeiros dias deste ano, uma pessoa morreu por dengue em Campo Grande e outras duas no interior do Estado.