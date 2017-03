OAB/MS se posiciona contra aumento de tributos e fim de desonerações

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), conjuntamente com o Conselho Federal, há tempos têm se posicionado firmemente contra o aumento de tributos.

No âmbito desta Seccional, reforçamos mais uma vez que a sociedade não tolera mais o aumento de tributos, principalmente num momento de crise política institucional e econômica.

“A OAB atuará de forma firme, inclusive ajuizando ações, caso necessário, para qualquer tipo de aumento, criação e desonerações tributárias, a fim de cobrir eventuais rombos causados por má administração do serviço público”, avaliou o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

As informações partiram da nota divulgada hoje no blog do jornalista João Borges (clique aqui), que destacou que o aumento de imposto será anunciado, provavelmente nesta terça (28), junto com o contingenciamento do orçamento para tapar o rombo de R$ 58 bilhões no orçamento previsto para este ano.

No texto, Borges cita ainda que o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, argumentou que a desoneração da folha de salários de alguns setores não pode ser interpretada como aumento de imposto.

O anúncio do contingenciamento nesta terça-feira, como havia prometido Meirelles, ainda está na dependência de acertos finais entre a Advocacia Geral da União, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União.

Meirelles disse ainda que o plano do governo é aumentar as alíquotas de Pis/Cofins, Imposto sobre Operações Financeiras e reonerar a folha de pagamentos de determinados setores.

Vale lembrar que a carga tributária já foi aumentada, uma vez que o governo se recusa a reajustar a tabela do Imposto de Renda, e dessa forma, milhares de pessoas que deveriam ser isentas pagam o IR e outras milhares pagam mais do que deveriam pagar.

