OAB/MS receberá Corregedoria do Conselho Federal no dia 28

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), receberá no dia 28 deste mês o ‘Projeto Corregedoria Itinerante’, ação da Corregedoria-Geral do Conselho Federal que visa esclarecer a advocacia sobre as atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina (CED).

A Corregedoria Nacional da OAB já visitou várias Seccionais com o evento, com objetivo de ministrar palestras sobre o novo CED aos advogados e advogadas, membros do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) e demais agentes do processo ético, e ainda se reunir com o Presidente Seccional, com a Diretoria do TED e com o Corregedor local para tratar da aplicação do Novo Código de Ética e Disciplina, cujo enfoque será direcionado aos procedimentos no âmbito dos processos disciplinares.

A programação conta a Palestra “Principais atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina”, das 14 às 16 horas. Das 16h30 às 18 horas ocorrerá Reunião da Corregedoria da CFOAB com o Presidente da Seccional, Diretoria do TED com a Corregedoria local.

“A vinda da Corregedoria é importante pelo interesse que tem a Ordem dos Advogados do Brasil em dar ciência e conhecimento aos profissionais do Direito, aos estudantes de Direito um conhecimento sobre o Código de Ética e Disciplina, tão necessário para o sucesso na advocacia”, salientou o Corregedor Ladislau Ramos.

Com a homologação do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB, alguns itens mudaram, como publicidade tradicional e online, relação entre advogado e cliente, advocacia pro bono e honorários profissionais. “O Exame de Ordem também pede cada vez mais questões éticas, principalmente com o Novo CED, itens que iremos discutir no evento e podem auxiliar aqueles que vão prestar o próximo Exame da Ordem”, enfatizou a Presidente do TED, Marta Taques.

O evento será aberto a todos os profissionais interessados, advogados, acadêmicos e professores de Direito, e acontecerá no auditório da instituição.

