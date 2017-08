OAB/MS recebe Sinpol para falar de carceragem nas delegacias de MS

O Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol) esteve na segunda-feira (28) na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) para falar sobre a carceragem nas delegacias do Estado.

O Presidente do Sinpol, Jean Carlo Miranda, trouxe um documentário sobre a realidade da Polícia Civil no Estado. “O material do documentário foi coletado em visitas a 126 delegacias do Estado, e escolhidas as 33 piores que estão sendo exibidas. O documentário mostra uma realidade de terror, com a falta de policiais, falta de estrutura e desvio de função. Queremos com documentário mostrar a realidade e pedir apoio de entidades parceiras, como a OAB, que defende os cidadãos e interesses da coletividade e principalmente para dar uma segurança aos próprios advogados”, explicou Jean.

Segundo ele, se “a segurança pública continuar do jeito que está hoje vai entrar em colapso. Temos que tomar medidas emergenciais, buscar acionar o Governo Estadual e Federal para que se dê uma segurança pública de qualidade, priorizando o ser humano que faz essa função de segurança pública, o policial civil”.

Jean também relatou ao Presidente da OAB/MS a superlotação dos presídios de Mato Grosso do Sul e a falta de local para armazenamento das drogas apreendidas. No documentário é citada a Delegacia de Polícia da cidade de Água Clara como uma das piores do Estado.

Vale ressaltar que com a situação fica difícil promover a ressocialização esperada pela sociedade e atender o que a Lei de Execução Penal preceitua.

Também participaram da reunião o Diretor-Tesoureiro da OAB/MS, Stheven Razuk; a Presidente da Comissão de Prerrogativas, Silmara Salamaia; o Diretor-Jurídico do Sinpol, Max Dourados e os advogados que fazem a defesa dos policiais Fábio Leandro e Rodrigo Dalpiaz.

A diretoria da OAB/MS convidou o Sinpol para fazer uma apresentação sobre a situação no próximo Conselho Seccional, que será no dia 29 de setembro.

