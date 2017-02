OAB/MS realizará Audiência Pública para debater a Reforma da Previdência no dia 22

a Comissão do Direito Previdenciário e a Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul (AAT/MS), para debaterem a realização de uma Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência, que está prestes a ser votada no Congresso Nacional / Divulgação/Assessoria

Na manhã de ontem(10), a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) recebeu a Comissão do Direito Previdenciário e a Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul (AAT/MS), para debaterem a realização de uma Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência, que está prestes a ser votada no Congresso Nacional.

Por ser um tema polêmico e que diz repeito a toda sociedade, a OAB/MS se comprometeu em realizar o debate para esclarecimento de todos. Ficou acordado que no dia 22 de fevereiro a partir das 16 horas, acontecerá a Audiência Pública na sede da OAB/MS. Vale ressaltar ainda que haverá convidados especiais para a mesa redonda.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Reinaldo Monteiro, o evento é de extrema importância na medida em que a Reforma está para ser votada. “É um debate amparado pela nossa Constituição, conforme consta no artigo nº 10 que diz que toda e qualquer reforma que atinge diretamente os trabalhadores e seus direitos deve ser discutida por toda a sociedade; portanto a participação de todos os representantes da categoria é fundamental”, ressaltou Monteiro.

“A reforma da previdência é um dos temas mais importantes hoje para a sociedade brasileira porque interfere diretamente na vida e no futuro do cidadão. Esse tema tem que ser tratado com muita responsabilidade pelos nossos governantes e, é nesse sentido que a OAB será protagonista do assunto”, afirmou o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Para a presidente da AAT/MS, Rafaela Kasai, o encontro promete boa reflexão: “Trata de um tema polêmico sim, que está ensejado pelo retrocesso social de cada cidadão e que reflete diretamente no trabalho e emprego de cada pessoa”, avaliou.

Além da diretoria, participaram da reunião, a secretária da Comissão do Direito Previdenciário Sthephani Maidana, a secretária-adjunta Cristiane Oliveira da Silva, e Juliane Penteado Santana, que também integra a Comissão.

