OAB/MS promove XVI Conferência Estadual da Advocacia em junho

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), convida a todos para a XIV Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado em Campo Grande (MS) nos dias 08, 09 e 10 de junho no Centro de Convenções Rubens Gill de Camillo.

O tema central da Conferência é: “A Constituição Brasileira no Novo Milênio: Desafios, Avanços e Retrocessos”.

O evento é realizado a cada triênio pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposição estatuária prevista no art. 80 da Lei Federal 8.906/94 (EOAB) visando fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, promovendo também, amplo debate acerca de temas relacionados a classe da advocacia e de ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia, o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro ‘Kakay’ e nomes como: Estefânia Viveiros, Fernanda Marinela, Pablo Stolze Gagliano, o conselheiro do CNJ Carlos Eduardo Dias, Nelson Nery Júnior, Georges Aboud, Henrique Ávila, Lara Selem confirmaram presença no evento.

A Escola Superior de Advocacia de MS (ESA/MS) e a Caixa de Assistência aos Advogados de MS (CAAMS) são parceiras do evento.

Veja Também

Comentários