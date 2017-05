OAB/MS promove XIV Conferência Estadual da Advocacia em junho

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), convida a todos para a XIV Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado em Campo Grande (MS) nos dias 08, 09 e 10 de junho no Centro de Convenções Rubens Gill de Camillo.

O tema central da Conferência é: “A Constituição Brasileira no Novo Milênio: Desafios, Avanços e Retrocessos”.

O evento é realizado a cada triênio pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposição estatuária prevista no art. 80 da Lei Federal 8.906/94 (EOAB) visando fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, promovendo também, amplo debate acerca de temas relacionados a classe da advocacia e de ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

“A Conferência é o momento mais importante do encontro da advocacia brasileira, porque é nela que grandes debates são levados a discussão para que a Ordem tenha um porto e farol para causas corporativas e de interesse da sociedade brasileira”, pontuou o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

Já o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), Ricardo Pereira, acredita que a Conferência Estadual da Advocacia é um evento de extrema importância para a classe. “Será um encontro ímpar, pois é o encontro de todos os advogados e congraçamento de três anos de gestão, onde a gente pode discutir o presente e o futuro da advocacia em prol dos advogados”, ponderou.

De acordo com o vice-presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, a conferência “contribui para a melhor prestação de serviço em benefício do jurisdicionado e de toda sociedade sul-mato-grossense”.

"O evento é de suma importância para a classe e para a sociedade. O Conselho Seccional, a ESA e a CAA estão se esmerando para entregar à comunidade jurídica sul-mato-grossense uma conferência à altura de sua importância”, ressaltou o secretário-geral da OAB/MS, Marco Aurélio Oliveira Rocha.

Segundo o diretor-tesoureiro, Stheven Razuk, a conferência é essencial e indispensável para quem vive da advocacia. "A conferência desta gestão estará bem heterogênea, pois congregará grandes advogados de larga experiência prática como professores consagrados do direito, além de contar com representantes da OAB", salientou.

Segundo o secretário-geral adjunto, Vinícius Monteiro Paiva, vários nomes experientes estão confirmados. “Nomes que atuam em causas de grande importância do país vão trazer essa realidade para o Mato Grosso do Sul, trazer uma miscelânea de entendimentos, posicionamentos e de cultura jurídica para o advogado do MS”.

Presenças confirmadas

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia e nomes como: Estefânia Viveiros, Pablo Stolze Gagliano, o conselheiro do CNJ Carlos Eduardo Dias, Marcos André de Almeida Malheiros, Valdetário Andrade Monteiro, Nelson Nery Júnior, Georges Aboud, Henrique Ávila, Lara Selem e Alexandre Mazza confirmaram presença no evento.

O evento tem parceria da Escola Superior de Advocacia de MS (ESA/MS) e da Caixa de Assistência aos Advogados de MS (CAAMS).

As inscrições custam R$ 120 (para advogado), R$ 100 (novo advogado) e R$ 80 (acadêmicos) e poderão ser feitas no site da ESA. O pagamento poderá ser efetuado por meio de cartão de crédito e boleto bancário. Os participantes receberão certificado com carga horário de 20 horas.

Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000.

