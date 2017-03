OAB/MS promove palestra sobre “Advocacia de Sucesso” nesta quarta

Reconhecer e superar suas limitações... Ser autoconfiante, perseverante na profissão, mesmo com os percalços e dificuldades... Ter carisma e dedicação. Estas são algumas das dicas que a advogada Juliane Penteado irá ressaltar em sua palestra “Advocacia de Sucesso”.

O evento é uma continuidade à programação do Mês da Mulher, e acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Quanto à expectativa, Juliane diz ter as melhores possíveis. “Espero que tenham muitos advogados recém-formados, alunos, estagiários na plateia, que buscam essa expectativa de sucesso dentro da profissão, porque a gente vive num momento em que se perdeu um pouco o glamour da advocacia, então uma reflexão sobre, seria ideal”.

Além das dicas, a advogada falará também de casos que impedem esse sucesso, como: prerrogativas violadas. “É preciso resgatar a essência da advocacia, trabalhar com ética, ser sensível a questões sociais e estar atento, antes de tudo, à própria qualificação profissional, para poder se reciclar sempre e obter um sucesso profissional”, avaliou.

A realização do evento foi idealizada pela Comissão do Novo Advogado que, neste dia, por uma questão de igualdade, passa oficialmente a ser chamada de Comissão da Jovem Advocacia.

“A Comissão Nacional da Jovem Advocacia já utiliza esse nome e todas as Seccionais estão alterando também e aqui em Mato Grosso do Sul não poderia ser diferente. Resolvemos fazer essa mudança especialmente no mês de março, para simbolizar a valorização da mulher advogada, da jovem advogada. É uma questão de igualdade, porque valorizamos a mulher, como valorizamos o homem advogado, porque na comissão temos membros de diferentes idades e queremos valorizar esse profissional”, explicou a vice-presidente desta comissão, Janine Delgado.

A Comissão da Mulher Advogada (CMA) participa nesse evento com a doação de prêmios às mulheres que estiverem presente na palestra. Dentre os brindes, vouchers de marcas de roupa, vale de centro de beleza e estética, semi-jóia, produtos de maquiagem entre outros.

A OAB/MS fica na Avenida Mato Grosso, nº 4.700 – Carandá Bosque.

