OAB/MS promove “I Encontro Virtual + Mulheres na Política”

A OAB/MS - (Foto: Divulgação)

Essencial para o fortalecimento da democracia e necessária para reforçar as lutas pelos direitos das mulheres, a representatividade feminina no cenário político ainda é tímida. Para falar sobre o assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove na quinta-feira (25), às 10h, o “I Encontro Virtual + Mulheres na Política”.

O evento contará com a participação especial da Senadora da República Simone Tebet e terá como mediadora a Conselheira Estadual da Seccional MS, Nina Negri. Como debatedoras estarão a Conselheira Federal da OAB Beatriz Peruffo, Presidente da 9ª Subseção Coxim Valéria Ferreira, Conselheira Estadual da OAB/MS Etiene Chagas, Conselheira Estadual e Presidente da Comissão da Mulher Advogado da OAB/GO Ariana Garcia, Vereadora em Ponta Porã Anny Espindola, Vereadora em Porto Murtinho Fátima Vidotte e a Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer em Ponta Porã Maria Leny Klais.

Não é necessária inscrição. A transmissão será pela plataforma Zoom.