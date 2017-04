OAB/MS promove hoje audiência pública sobre Reforma Trabalhista

O evento será realizado no auditório da OAB / Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta quarta-feira (12), a partir das 15 horas, a Audiência Pública sobre a Reforma Trabalhista.

Organizada pela Comissão de Direito Trabalhista, a audiência propõe debate reflexivo e esclarecimento do tema, que ainda está em análise no Congresso Nacional.

Segundo o presidente da Comissão, Rogério Spotti, a audiência tem como objetivo reunir ideias da sociedade geral, e também da classe jurídica, uma vez que todas as demais Seccionais da OAB irão discutir o assunto. “Com a gente não seria diferente; por isso optamos em realizar a Audiência Pública para debater os temas que estão no Projeto de Lei e ouvir o que a população tem a dizer”, ressaltou o advogado.

A audiência pública da Reforma Trabalhista gerará uma ata com os apontamentos levantados, que será encaminhada ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

A participação contará como carga horária de seis (06) horas com emissão de certificados. Já as inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS.

O evento será realizado no auditório da OAB, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700 – Carandá Bosque.

