OAB/MS promove fórum para debater segurança pública no dia 23

O Fórum será realizado no auditório da OAB - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove no dia 23 de novembro o I Fórum Estadual de Segurança Pública para dialogar com a população e entidades sobre a segurança pública.

O evento pretende discutir os graves problemas enfrentados na área de segurança, com ênfase na prevenção e combate à violência.

O principal objetivo do I Fórum Estadual é levantar propostas e alternativas que auxiliem na melhoria da qualidade do serviço prestado e na adoção de uma cultura de paz, bem como colher subsídios para a formulação de diretrizes visando o aperfeiçoamento da política pública para Mato Grosso do Sul.

O Fórum será realizado no dia 23 de novembro, às 13h30, no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.