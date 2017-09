OAB/MS marca história da fundação da Seccional com memorial comemorativo

Os trinta e oito anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS), foram eternizados com a instalação de um memorial comemorativo na entrada da Seccional. A ata de posse da primeira diretoria foi replicada em uma placa de metal, e o livro de posse está em exposição, protegido por um púlpito em acrílico.

“Este memorial resgata parte da história da OAB, assim como outras ações que temos feito para que possamos contar para as futuras gerações como tudo aconteceu. Na divisão do Estado, surgiu a necessidade de fundar uma nova OAB, e este memorial está aqui para lembrar quem foram estes precursores, para que não nos esqueçamos das nossas origens e possamos vislumbrar o futuro” destacou o Presidente da Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche.

Os ex-diretores foram representados pelo ex-presidente Hélvio de Freitas Pissurno (1986-1987), primeiro tesoureiro da Ordem, que outrora foi ainda Conselheiro Federal.

Em seu discurso de agradecimento, Hélvio relembrou idos tempos e exaltou a importância da Instituição no momento atual pelo que passa o país, citando o Colégio de Presidentes, que acontece de forma inédita na Capital, como momento redentor e auspicioso por incitar à reflexão do papel da advocacia na manutenção do Estado como um todo.

“Um dos deveres, se não o dever maior da Ordem dos Advogados do Brasil é Institucional, de lutar pelo aprimoramento do Estado brasileiro. Continuamos pugnando pelas mesmas batalhas, pela mesma luta. A Ordem tem um dever magnifico, uma missão grave, porque não pode existir plenitude quando o próprio tecido estatal está corrompido” comentou.

A solenidade de inauguração do memorial contou ainda com a presença do Presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, que destacou a história de protagonismo da Ordem durante a cerimônia de homenagem aos ex-diretores da Seccional de Mato Grosso do Sul.

“Tenho muito orgulho de hoje estar presidente nacional da OAB. Em que pese os tempos de turbulência política que atravessamos, é nestes cenários que a Ordem se mostra forte, mostra que sua história se confunde verdadeiramente com a da própria democracia em nosso país. Ao homenagearmos os grandes nomes do passado de nossa entidade em nome dos mais de um milhão de advogadas e advogados brasileiros, fazemos com que permaneça vivo e de pé o alicerce que sustenta o presente e o futuro. Aos senhores, lembro que gratidão é dívida que não prescreve”, apontou.

O presidente nacional da OAB fez questão ainda de ressaltar a importância do diretor-tesoureiro nacional da Ordem, Antonio Oneildo Ferreira, ao estimular que as Seccionais homenageiem seus grandes nomes do passado como forma de perpetuar seus feitos para as atuais e futuras gerações da advocacia.

Veja Também

Comentários