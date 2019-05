OAB/MS lança campanha sobre direitos das mulheres na maternidade

Evento será na sede da OAB - Arquivo

São vários os direitos que protegem as mulheres que também são mães, mas que podem ser desconhecidos ou até mesmo violados. Amamentação em público, acompanhante durante o parto, violência obstétrica física, entre outros assuntos ainda geram dúvidas à sociedade. Para esclarecer questões relacionadas à maternidade e em comemoração ao Dia das Mães, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul lança, por meio da Comissão da Mulher Advogada, a Campanha “Atenção Mamãe aos seus Direitos”.

O evento será na sexta-feira (10), às 10h, na sede da instituição, e serão realizadas palestras para falar sobre os direitos da maternidade e panfletagens. A Secretária-Geral Adjunta da OAB/MS, Eclair Nantes,explica que “este importante momento tem como objetivo destacar os direitos das mães, tendo em vista que elas são merecedoras de toda a nossa atenção pelo que representam nas nossas vidas: verdadeiros pilares da nossa sociedade e exemplos de justiça e amor”.

A Presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cláudia Cafure, destaca que com o fácil acesso à internet e às redes sociais as pessoas costumam pensar terem conhecimento dos seus direitos e alerta: não é a realidade. “É necessário haver campanhas de esclarecimentos. Sobre o direito de amamentação no trabalho, do direito às mães que trabalham em ambientes insalubres, dos direitos da mãe advogada, e por essa razão a Comissão da Mulher Advogada não poderia deixar de apoiar e participar dessa campanha de tamanha relevância”, enfatizou.