OAB/MS faz parte de banca examinadora de concurso para cargo de Delegado de Polícia

Foi divulgada a banca examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SEJUSP/DP/PCMS/2017, destinado ao preenchimento de 30 (trinta) vagas para o cargo de Delegado de Polícia, classe inicial, existentes no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

O Conselheiro Estadual Felipe Ramos Baseggio, representa a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul,(OAB/MS) na banca como Titular, e Regis Santiago de Carvalho como Suplente.

Como Presidente da banca, Maria de Lourdes Souza Cano, Delegada de Polícia Classe Especial representando a Academia de Polícia Civil- ACADEPOL MS, André Matsushita Gonçalves, Delegado de Polícia Classe Especial representando a Delegacia Geral de Polícia Civil MS, Paulo Victor dos Santos Oliveira, Coordenador de Seleção e ingresso de Pessoal (SAD) representando a Secretaria de Estado de Administração de Desburocratização (SAD/MS), Isadora Rocha dos Santos representando a Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Roberto Gurgel de Oliveira Filho, Delegado de Polícia 1ª classe, representando a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul (ADEPOL/MS).

