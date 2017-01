OAB/MS inaugura sala para advogados no Juizado Especial Central

A partir de hoje os advogados têm uma nova sala de apoio na execução de suas atividades profissionais. O novo endereço fica no Juizado Especial Central (JEC) da comarca de Campo Grande (Cijus), localizado nos cruzamentos da Avenida Calógeras com as ruas 7 de Setembro e 26 de Agosto.

Com o objetivo de proporcionar ao cidadão mais celeridade e atendimento diferenciado, estão concentrados no prédio diversos serviços judiciais que anteriormente ficavam espalhados em várias regiões da Capital. Com infraestrutura arrojada e equipamentos de qualidade, o ambiente foi planejado para oferecer mais segurança e comodidade ao advogado. A Sala da OAB possui uma mesa com computador e acesso à internet, rede wifi, balcões para notebook, ar condicionado, bebedouro, máquina de impressora, scanner, televisão, sala de espera e o atendimento é feito por uma secretária.

“É muito importante proporcionar infraestrutura adequada para atender a demanda da advocacia e essa sala está à altura dos advogados de Campo Grande. Localizada na entrada do juizado, encontramos aqui esse diferencial. É uma sala moderna, com instalações apropriadas para receber os profissionais que aqui labutam e o jurisdicionado”, declarou o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Advogado há dez anos, Alexandre Souza Soligo trabalha pela Seccional no Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais. Estreando o novo espaço, Alexandre que era usuário ativo da Sala da OAB no antigo prédio, comparou a influência da mudança no desempenho de sua atividade. “A diferença é muito grande. Antigamente não havia toda a estrutura que existe hoje em termos de atendimento, computadores; era tudo muito precário. Esta sala oferece o suporte necessário para o exercício da profissão, como realmente deve ser a justiça. Por aqui agilizamos os contatos, processos. Sem dúvida, uma excelente iniciativa”, afirmou.

A advogada Ana Paula de Almeida Chaves falou sobre a localização estratégica do espaço e a facilidade no atendimento aos clientes. “Grande parte das demandas acontecem no juizado e ao invés de ir ao escritório para resolver, consigo solucionar o que preciso por aqui mesmo. Quando preciso peticionar com rapidez permaneço uns 25 minutos no espaço. Caso precise aguardar uma audiência, fico por mais tempo e acabo fazendo outros trabalhos enquanto espero. É um ambiente agradável que agiliza a nossa vida”, concluiu Ana Paula.

Participaram da inauguração da Sala da OAB o vice-presidente da Seccional, Gervásio Alves de Oliveira Junior, o diretor-tesoureiro Stheven Razuk, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), a vice-presidente, Herthe Leal Rodrigues Brito, os conselheiros estaduais Juliano Tannus, Sérgio Silva Muritiba, Marcos Polon e o advogado Carlos Almeida Filho.

