OAB/MS inaugura sala da entidade no Fórum de Campo Grande dia 22

A reinauguração será no dia 22, às 13h30, no Fórum de Campo Grande, que fica na Rua da Paz, 14 - Jardim dos Estados - Arquivo

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), convida toda advocacia sul-mato-grossense para a entrega oficial da Sala do Fórum, totalmente reestruturada.

Diante da necessidade de melhorias para atender os advogados e advogadas do Estado, a diretoria deliberou por reformar a sala e entregar um espaço que atendesse as exigências e expectativas da advocacia. A nova estrutura conta com computadores e mobiliário novos para o pleno exercício das atividades profissionais.

A reinauguração será no dia 22, às 13h30, no Fórum de Campo Grande, que fica na Rua da Paz, 14 - Jardim dos Estados.