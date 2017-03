OAB/MS fecha primeiro ano de gestão com superávit e contas sob controle

A controladoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) divulgou na última sexta-feira (3) o balanço orçamentário referente ao primeiro ano da gestão 2016/2018. O superavit foi de R$ 66.007,52.

O fechamento apresentado pelo setor contábil aponta ainda o pagamento de R$ 1.326.461,78 referente a compromissos assumidos e inadimplidos pela gestão anterior. Entre os pagamentos diversos, estão folha do pagamento, fornecedores, plano de saúde, FGTS, INSS de funcionários e remanescentes de obras.

Durante o primeiro ano da gestão 2016/2018 ainda foi enviado R$ 233.241,06 para honrar com restos a pagar de obras nas subseções de Dourados, Coxim e Mundo Novo que estavam em aberto.

O diretor-tesoureiro da OAB/MS, Stheven Razuk, aponta que a Diretoria tem feito um esforço conjunto para cortar gastos, honrar com o elevado passivo herdado e manter a entidade em pleno funcionamento. "O resultado positivo do balanço mostra responsabilidade da Diretoria no controle da execução do orçamento, também revela austeridade nos gastos da entidade que economizou em todos os setores para enfrentar o elevado passivo imediato que foi herdado pela atual gestão em um ano economicamente muito complicado para o país. Mesmo assim, sem colocar em risco o funcionamento da casa, estamos pagando as contas antigas, mantendo em dia as novas e felizmente fechamos o ano de 2016 no azul".

