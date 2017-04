OAB/MS entrega carteira funcional a 46 novos advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) entregou a 46 novos advogados e seis estagiários a carteira funcional para exercer a profissão de advocacia. A cerimônia aconteceu nessa terça-feira (18) no auditório da Seccional.

A bacharel Camila Barbosa Carrer foi a escolhida para ler o juramento e a nova advogada Flávia Gadia de Alencar, fez o discurso em nome dos colegas. “Com muito orgulho, ingressamos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, somos, a partir de agora, operadores do Direito, indispensáveis à administração da Justiça, prerrogativa essa nos dada pela Constituição Federal, cumprimos uma função pública, somos defensores dos Direitos e garantias, defensores da lei, do Estado Democrático de Direito, da Moralidade, e principalmente, da Justiça”.

O presidente da Seccional, Mansour Karmouche pediu responsabilidade na conduta profissional aos novatos e lembrou que a transparência faz parte da sua gestão. “Temos que manter uma conduta ilibada para o nosso exercício profissional. Peço a vocês todos que se unam com a nossa instituição, também peço que hajam com responsabilidade e leiam nosso Código de Ética e Disciplina, porque nós iremos cobrar de vocês; é assim que se faz a transformação, assim que se debate de forma clara e transparente para podermos sempre andar lado a lado da lei e ética profissional”, ressaltou Mansour.

A advogada Marcela Marina de Araújo, que é conselheira e membro de cinco Comissões da OAB/MS, entre elas a Comissão dos Idosos, das Pessoas com Deficiência e da Acessibilidade (CODIPED), foi a madrinha desta turma e em seu discurso, lembrou aos novatos, um pouco do que será daqui pra frente.

“É uma nova etapa de vida a iniciar, é a perspicácia pelo exercício de direito à cidadania, pelo aperfeiçoamento dos estudos, pela criação de teses, etc... O direito abre diversos caminhos a seguir, iremos trabalhar no dia a dia com mão direita e com a defesa constante da justiça”, ponderou.

Marcela disse ainda que nem só de flores é a profissão advogado. “Escolher Direito é trabalhar, trabalhar e trabalhar... eu não conheço outra forma”.

Já o ex-presidente da Associação dos Novos Advogados (ANA), Yves Drosghic relembrou o tempo em que pegou sua própria carteira funcional e destacou o esforço de cada bacharel ali presente. “Posso ter certeza absoluta que a advocacia que vocês irão fazer, dependerá muito mais do esforço de vocês, do que quanto vocês tiraram na prova ou quantas vezes tiveram que fazer exame de ordem. Depende muito mais da confiança e credibilidade que você vai passar para o seu cliente e para o magistrado do que a tua nota na época da faculdade”.

O advogado ressaltou ainda, a importância que a ANA dentro da Seccional . “Estou representando a Associação dos Novos Advogados, que nós fundamos em 2009, quando eu ainda era estagiário e tínhamos o objetivo claro, de trazer a nova advocacia para discutir os rumos da instituição; e vejo hoje o sucesso que nós conseguimos colocar esse debate em prática na advocacia, tendo uma cadeira na diretoria da OAB; assim como a nossa conquista do piso salarial, ainda recente e conquistado depois de muitas batalhas”, explicou.

Esperançoso, o advogado ressaltou: “espero que daqui pra frente a gente faça, em Mato Grosso do Sul, uma discussão centrada principalmente na questão da valorização do trabalho do advogado. Vejo muitos colegas que pegam a carteira e se desanimam com a advocacia e vão tentar concurso público. E vejo uma minoria que quer realmente advogar. Nós precisamos mudar esse conceito. E Só uma OAB forte que pense realmente no fortalecimento da advocacia que vai conseguir fazer com que a advocacia tenha o seu lugar, tenha o seu protagonismo”, complementou.

Compuseram a mesa também a advogada, procuradora pública e membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB/MS, Valquíria Duarte da Silva, a procuradora do Estado Fabíola Marquetti Rahim e a presidente da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), Janaina Pouso. A vice-presidente da CJA, Janine Delgado também compareceu no evento.

