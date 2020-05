OAB/MS e Instituto Sangue Bom promovem Campanha de Doação de Sangue

Da Redação com OAB/MS

Com o tema “É tempo de fazer a diferença”, o Hemosul de Campo Grande está precisando de doação de todos os tipos de sangue. Para ajudar ao aumentar os estoques, a Comissão de Direitos Sociais da OAB/MS e o Instituto Sangue Bom estão promovendo Campanha de Doação de Sangue nos dias 26, 28 e 29 de maio.

A pandemia de Coronavírus diminuiu os estoques, pois muitas pessoas deixaram de sair de suas casas para doar. É o momento de fazer a diferença e ser solidário com quem precisa.

“O povo brasileiro é muito solidário, assim, não podemos deixar que o Coronavírus quebre essa corrente do bem. É muito importante incentivarmos a doação de sangue, principalmente nesse momento atípico em que estamos vivendo”, citou a Presidente da Comissão de Direito Sociais da OAB/MS, Ivanir Mazzotti.

A OAB/MS, através da comissão de Direitos Sociais, em parceria com o Instituto Sangue Bom, estão incentivando os colegas advogados a permanecerem doando sangue, e aos que não são doadores, que se tornem um.

O fundador do Instituto Sangue Bom, Carlos Alberto Rezende, conhecido como Professor Carlão, lembrou que as estruturas dos locais de doação estão adequadas e preparadas para receber a todos. “A solidariedade é o grande antídoto contra o individualismo, a indiferença e a intolerância. Manifestar a solidariedade, através da doação de sangue, salva vidas efetivamente. Por isso as doações de sangue não podem parar”.

Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, faça parte dessa campanha voluntária de doadores, nos dias 26, 28 e 29, no Hemosul: Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro.