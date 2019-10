OAB/MS e ESA firmam parceria com a PUC em Cursos de Especialização

Convênio foi assinado na última semana - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e a Escola Superior de Advocacia (ESA), firmaram termo de parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) para oferecer Cursos de Especialização em Processo Civil e Direito Administrativo.

O convênio foi assinado na última sexta-feira (18). Participaram do ato o Presidente da Seccional Mansour Elias Karmouche; o Diretor-Geral da ESA Ricardo Pereira e a Assistente de Coordenação do Curso de Especialização em Direito Administrativo na PUC, Fábia Camarosano; a Presidente da Comissão de Cultura e Embaixadora da Paz Delasnieve Daspeto Professor e o Advogado heraldo Garcia Vitta.

Mansour destaca que “essa parceria é continuidade de um trabalho que vem sendo realizado desde a gestão passada, de aprimoramento para o conhecimento dos operadores de Direito e acesso à melhor qualidade de ensino nos cursos de especialização”, menciona. “A PUC é parceira da OAB/MS e esperamos continuar este trabalho que somente oferece benefícios para toda a comunidade jurídica”, conclui.

Ricardo Pereira comemorou mais essa parceria. “Em decorrência do sucesso de outros convênios já firmados em cursos de pós-graduação e considerando a excelência do ensino prestado pela PUC , é que a ESA reiterou o trabalho conjunto, ampliando a oferta de cursos”, frisou.

De acordo com a Assistente de Coordenação do Curso de Especialização em Direito Administrativo na PUC, Fábia Camarosano, diplomas de conclusão dos cursos serão emitidos pela PUC em parceria com a ESA e poderão ser aceitos no mercado de trabalho como título de especialista. “Serão aulas bastante dinâmicas, com casos práticos. É uma grata satisfação ter essa oportunidade de firmar mais um convênio com a OAB/MS E ESA”, disse.

Eraldo citou que “a iniciativa da Ordem dos advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, através da Escola Superior de Advocacia, é excelente e proporcionará aprimoramento do Direito Público, sobretudo do Direito Administrativo”.