OAB/MS e CAAMS vão inaugurar Escritórios Compartilhados em Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã

Da Redação com OAB/MS

O assunto esteve na pauta desta sexta-feira (26) do Conselho - (Foto: Divulgação)

Em tempos de pandemia de Coronavírus, a Seccional da OAB em Mato Grosso do Sul e a Caixa de Assistência trabalham para oferecer melhores condições à advocacia. Por isso, inaugurará três Espaços Coworkings gratuitos nas Subseções de Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. O assunto esteve na pauta desta sexta-feira (26) do Conselho.

O Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche lembra que os escritórios compartilhados são uma tendência, principalmente diante de uma pandemia mundial causada pelo Coronavírus (COVID-19). “Éuma forma da nossa Seccional oferecer condições para que a advocacia possa trabalhar, mesmo sem ter um escritório. Nos espaços temos estações de trabalho, salas de reunião e privativas para o atendimento ao cliente. Agradecemos a CAAMS, que não mediu esforços para a concretização das obras. É uma parceria que tem rendido bons frutos para toda a advocacia”.



A CAAMS é a responsável pelas obras no Interior. O Presidente José Armando destacou que “o espaço de Ponta Porã está praticamente pronto e conta com cinco ilhas e uma sala de atendimento. Em Dourados e Três Lagoas, os escritórios estão sendo erguidos”.

A Conselheira Estadual por Ponta Porã Nina Negri Schneider agradeceu “o empenho da OAB/MS e CAAMS na realização desse sonho. É uma relevante obra e estamos gratos e a disposição de todos para o bom andamento dos trabalhos”.

“Quero parabenizar as Diretorias pela obra dos espaços compartilhados e toda a assistência à advocacia do interior, principalmente nesse momento de pandemia. Além de enaltecer a advocacia, prestigiar Dourados, é um legado da gestão”, disse o Conselheiro Estadual por Dourados Horêncio Serrou Camy Filho.

Conselheiro por Três Lagoas, André Luís Garcia de Freitas também parabenizou a iniciativa. “Nós agradecemos de coração a Presidência, Diretoria da OAB/MS, CAAMS e Conselho pela construção do espaço compartilhado aqui em Três Lagoas. Temos a previsão de que até julho entre em atividade”.

Escritório na Capital

Em Campo Grande são dois espaços, na Rua 13 de Junho, n° 600 (Esquina com a Barão do Rio Branco) e na Sede da Seccional. Os espaços contam com salas de reunião, salas privativas para atendimento e estações de trabalho.

O Espaço Coworking do Centro foi inaugurado em 2018 e o Escritório Compartilhado da Sede em abril deste ano. Quando começou a pandemia, o Conselho Federal, a OAB/MS e a CAAMS já anteciparam a construção para oferecer um local de trabalho à advocacia.

Para o uso na Sede, não é necessário agendamento. O horário de funcionamento é das 8h às 18h no Complexo da OAB/MS. No Espaço Coworking da Rua 13 de Junho, próximo ao Fórum Heitor Medeiros, é preciso agendar horário, pelo telefone (67) 99829-9009.