OAB/MS divulga piso salarial de 2020 para advocacia

Valores foram reajustados com base na variação acumulada do INPC - Arquivo

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche publicou nesta quinta-feira (23) atualização dos valores reais do piso salarial para a advocacia sul-mato-grossense.

A norma estabelece que, para os causídicos empregados com jornada de até quatro horas diárias ou 20 horas semanais, o piso passa a ser de R$ 1.433,91. Já para os (as) advogados (as) contratados (as) com jornada de oito horas diárias ou 40 horas semanais, o piso estabelecido é de R$ 2.867,84.

Os valores foram reajustados com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), durante o ano de 2019, no percentual de 4,48%. Pedido de atualização do piso salarial aos advogados contratados para o exercício de 2020 foi feito pela Associação dos Novos Advogados (ANA/MS), que esteve na segunda-feira (21) no gabinete da Presidência.

Em 2019, o piso salarial de 20 horas semanais era R$ 1.372,43 e para jornadas de 40 horas semanais, R$ 2.744,87.