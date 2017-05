OAB/MS cobra providências sobre estabilidade no Portal e-SAJ

Novamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), cobra providências imediatas no sentido de facilitar o acesso ao Portal e-SAJ.

Motivo é que nos últimos três meses, os advogados têm enfrentado dificuldades para acessar o sistema. A instabilidade foi relatada na última reunião do Conselho Seccional e Colégio de Presidentes da OAB/MS.

Não é a primeira vez que a Seccional se pronuncia pedindo uma estabilidade que dê total apoio ao profissional da advocacia, uma vez que o acesso é indispensável para o bom andamento do trabalho dos advogados.

