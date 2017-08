OAB/MS cobra instalação de Juizados Especiais Federais em todas as subseções

A existência atualmente de Juizados Especiais Federais (JEF’s) somente em Campo Grande e Dourados tem trazido prejuízo ao jurisdicionado e a advocacia uma vez que não podem ser ajuizadas demandas através do processo eletrônico, só cabíveis nos juizados. Em visita ao Presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul (AJUFEMS), João Felipe Menezes Lopes, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche reivindicou a necessidade dos juizados em todas as Subseções Judiciárias do Estado.

“Há uma necessidade de interiorização dos Juizados Especiais Federais em todas as Subseções Judiciárias de Mato Grosso do Sul, uma vez que muitas das vezes os advogados precisam se deslocar para outras cidades onde o processo eletrônico é muito mais célere”, frisou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche. A preocupação da Ordem envolve os julgamentos tanto em primeira como em segunda instância dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, Mansour informou que irá formalizar o pedido junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e requereu o engajamento da AJUFEMS no pleito.

Segundo ele, a instalação dos juizados federais é medida necessária, os quais já estão previstos desde 2013 pelo TRF, mas que até o momento não foram implantados.

Na mesma reunião, foram alinhadas as primeiras tratativas para a realização de uma parceria entre as Escolas (da AJUFEMS e da OAB/MS), voltada à realização de um evento jurídico no 2° semestre deste ano, a fim de debater temas relativos ao Direito Penal e Processual Penal afetos a crimes de competência da Justiça Federal.

Veja Também

Comentários