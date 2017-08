OAB/MS assina convênio para orientar empreendedores da Capital

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), assinou ontem (1°) termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Campo Grande para auxilio a empresários e empreendedores da cidade.

O objetivo do convênio é o aconselhamento técnico aos empresários empreendedores incubados e aos empresários das regiões de abrangência das incubadoras municipais.

"A OAB/MS está atenta aos anseios da sociedade e pronta para cooperar no que por necessário, dentro de sua função institucional, que é voltada para a consolidação e ampliação da cidadania. O projeto é muito interessante e tem por objetivo principal o desenvolvimento humano e a inclusão social. A OAB/MS estará presente contribuindo com aconselhadores, que serão advogadas e advogados voluntários que demonstrarem interesse em participar do projeto", salientou o Secretário-Geral da OAB/MS, Marco Aurélio Rocha.

Também participaram da reunião com o Prefeito Marquinhos Trad os Conselheiros Roberto Cunha, César Gilberto Gonzales, e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômica e de Ciência e Tecnologia Luiz Fernando Buainain.

