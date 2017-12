OAB/MS apoia projeto que trata patologias graves em crianças carentes

- Divulgação

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche, recebeu a visita de Hugo de Oliveira, Luiz Carlos Somenzi e Raul Vieira Cunha, membros representantes do Hikmat Shrine Pantanal MS Club, uma entidade paramacônica, autônoma e sem fins lucrativos, que se dedica a cuidar e tratar de crianças carentes de 0 a 18 anos com problemas ortopédicos graves, lábio leporino, fenda palatina e queimados de 3º grau.

A entidade é derivada da Shriners International, fundada em 1870 nos Estado Unidos por maçons, e que conta com mais de 400 mil membros e 22 Hospitais Shriners para Crianças no mundo inteiro. No Brasil são nove unidades e a Hikmat Shrine Pantanal MS Club está trabalhando em prol da arrecadação de fundos para a construção da clínica Shriners para crianças, em Cuiabá.

Para tanto, está disponibilizando uma rifa no valor de R$ 50,00 por número ou em talões com 10 números cada. Quem adquirir, além de ajudar a uma causa nobre, concorre em três sorteios a 3 carros e a 12 motos. No dia 24/01/2018 serão sorteados um automóvel Gol e quatro motos CG 125 Fan, no dia 31/01/2018 os prêmios são um HB20, uma Honda CB 250 Twister e três CG 125 Fan. O último sorteio será no dia 07/02/2018 com um Creta, uma Honda CB 250 Twister e três CG 125 Fan.

Segundo Luiz Carlos Somenzi, um dos coordenadores da campanha o hospital visa atender também a América Latina. “Em nível Brasil tem várias crianças atendidas, e outras sendo tratadas nos Estados Unidos pois em alguns casos não temos condições de fazê-lo aqui. Temos um protocolo de atendimento e isso não tem custo algum para a família. Até os 18 anos a criança será atendida pelo Shriners, inclusive quando tiver que se deslocar” explicou.

Para adquirir a rifa, você pode entrar em contato com Luiz Carlos Somenzi pelo número 98401-1918, ou com Raul Vieira Cunha pelo 99103-4409.