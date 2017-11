OAB traz Capitão da Gendarmaria Nacional Francesa para discutir segurança pública

Evento será no auditório da OAB-MS - Divulgação

Para dialogar com a população e entidades sobre a segurança pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta quinta-feira (23) o I Fórum Estadual de Segurança Pública.

O principal objetivo do I Fórum Estadual é levantar propostas e alternativas que auxiliem na melhoria da qualidade do serviço prestado e na adoção de uma cultura de paz, bem como colher subsídios para a formulação de diretrizes visando o aperfeiçoamento da política pública para Mato Grosso do Sul.

Já confirmaram presença no evento o Capitão da Gendermaria Nacional Francesa, Felipe Joaquim; e o Presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cassio Thyone Almeida de Rosa. Cassio é Especialista na área de Crimes Contra a Pessoa, além de professor da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e do Centro de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.

Também vão participar do evento autoridades da área de segurança pública de MS; Conselhos de Segurança Comunitário e representantes de entidades e empresários.

O Fórum tem apoio da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG); Associação dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais Oriundos do quadro de sargentos policiais e bombeiros militares do MS (ABSSMS); Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul (SINPOF); Sindicato dos Policiais Civis de MS (SINPOL); Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS (AOFMS); Sindicato da Guarda Civil Municipal de Campo Grande e Associação dos Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (ASPRAS/MS).

Serviço

Data: 23 de novembro - 13h30

Local: Auditório da OAB/MS – Av. Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.