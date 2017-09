OAB sediará lançamento do movimento “Mulheres da Segurança Pública MS”

O evento será no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil / Divulgação

No próximo dia 20 de setembro acontece o lançamento do movimento “Mulheres da Segurança Pública MS” no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), com palestra do Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, e de Roberta Corradi Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O movimento foi instituído de maneira independente, apartidária e sem fins lucrativos, e é composto por profissionais femininas que atuam na segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul, visando ampliar a integração e a efetiva participação das mulheres no setor.

“Ser mulher e operadora de segurança pública encarregada da aplicação da Lei, é uma tarefa, no mínimo desafiadora e necessária para o fortalecimento da democracia e humanização das instituições de segurança pública” contextualiza Betânia Kelly Rodrigues da Silva, 3ª SGT PM e Coordenadora do Movimento.

Segundo ela, o objetivo magno do movimento é o de buscar visibilidade e conscientização, na sociedade e poderes governamentais, acerca da importância dessas profissionais à segurança pública do Estado por meio de proposição de políticas públicas oriundas de estudos técnicos que levantem as questões pertinentes à classe, como melhoria nas condições estruturais de trabalho, ascensão profissional e direito igualitário no quesito oportunidade, e que esta seja aplicada de forma técnica.

O evento também tem apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MS. Segundo o Presidente da referida Comissão, “Estamos atuando como apoiadores do movimento, exortando a importância no fortalecimento tanto do empoderamento das mulheres de forma geral, quanto no fortalecimento das mulheres que atuam na área de segurança pública” afirmou.

