OAB sedia na próxima semana curso sobre benefícios por incapacidade laboral

Acontece no dia 25 de setembro, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) o curso “Benefícios por incapacidade laboral- Teoria e prática”.

Ministrado pelo Advogado e Professor de Extensão e Pós-Graduação, André Luiz Moro Bittencourt, o conteúdo abrange conhecimentos teóricos e práticos para elucidação de questões que envolvem os benefícios por incapacidade na esfera administrativa e judicial; apresentação dos benefícios envolvidos, os requisitos para sua concessão e restabelecimento, bem como a possibilidade de conversão em outras espécies de benefícios. Cobrirá ainda noções sobre perícia médica voltada tanto a obtenção do benefício como a atuação preventiva pelo segurado e empregador.

André Luiz é mestrando em Gestão e Políticas Universitárias para o Mercosul pela Universidade de Lomas e Zamora (ARG), e Pós-Graduado em Direito Previdenciário, em Direito Penal, e em Criminologia.

A inscrição contempla material didático e certificado de participação de 8 horas será conferido pelo IBDP.

