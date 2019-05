OAB recebe até dia 10 as inscrições do XXIX Exame de Ordem Unificado

Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano - Arquivo

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na última sexta-feira (3) o edital de abertura do XXIX Exame de Ordem Unificado. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 de maio de 2019 (17h) e 10 de maio de 2019 (17h). O último dia para pagamento da taxa de inscrição é 7 de junho.

Clique aqui para ler o edital.

As inscrições são realizadas exclusivamente via internet no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A 1ª fase – prova objetiva – está programada para o dia 30 de junho. A 2ª fase (prova prático-profissional) será realizada no dia 18 de agosto.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.