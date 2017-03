OAB realiza entrega de carteiras a novos advogados e estagiário

Quatro novos advogados e uma estagiária receberam na tarde desta quarta-feira (22), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), as carteiras funcionais para exercerem a profissão da advocacia.

Em seu gabinete, o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche recepcionou os novatos e enumerou a importância da Ordem na defesa da classe da advocacia. “Além de congregar profissionais liberais, a Ordem dos Advogados do Brasil é guardiã da Constituição e faz a defesa do Estado Democrático de Direito, então a partir de hoje, vocês não serão só advogados, peço que reflitam também os seus atos, para que não tenhamos dissabores de situações envolvendo advogados”.

O presidente pediu ainda que os novos advogados fiquem por dentro do estatuto e lembrou a importância das prerrogativas. “As prerrogativas são nada mais que um conjunto de instrumentos que habilitam vocês a poderem advogar sem empecilhos ou barreiras e nos dá, garantias para que vocês possam exercer livremente a profissão de vocês”, ponderou.

Após o juramento, a nova advogada Andréa Buainain saudou os colegas e discursou: “vamos exercer a função da advocacia da melhor forma possível e da maneira mais ética; espero que possamos fazer e exercer a nossa profissão com brilhantismo”.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega de carteiras o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Nicholas Pellat, o presidente da Comissão de Trânsito, Fernando Larangeira, familiares e amigos dos novos advogados.

