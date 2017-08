OAB publica resultado definitivo do XXIII Exame de Ordem Unificado

Foi divulgado nesta terça-feira (22) o resultado definitivo da 1ª fase do XXIII Exame de Ordem Unificado. A relação com os nomes dos aprovados na prova objetiva, após interposição de recursos, e convocados para a prova prático-profissional, está disponível no site do Conselho Federal da OAB e na página Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado definitivo da 1ª fase do XXIII Exame de Ordem pode ser conferido no endereço http://s.oab.org.br/arquivos/2017/08/resultado-definitivo-1-fase.pdf

A lista divulga os nomes dos aprovados em ordem alfabética por seccional, cidade de prova e número de inscrição. Os candidatos aprovados nesta fase e os que pediram reaproveitamento da 1ª fase do XXII Exame realizarão a prova prático-profissional (2ª fase) em 17 de setembro de 2017.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

