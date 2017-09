OAB promove Simpósio de Direito do Trabalho nesta segunda

Com objetivo de debater sobre pontos decisivos da Reforma Trabalhista, começa nesta segunda-feira (11) o Simpósio de Direito do Trabalho, promovido pela Comissão de Assuntos Trabalhistas (CAT) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O primeiro painel terá início às 17h30 com palestra do Procurador Paulo Douglas de Almeida Moraes a respeito de “Flexibilização da jornada de trabalho”. O segundo painel será conduzido pelo Desembargador Federal do Trabalho André Luis Moraes de Oliveira às 19h, com o tema “A Reforma trabalhista e suas implicações na uniformização da jurisprudência”.

O terceiro e último painel do evento começa às 20h40 sob condução do Doutor e Mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC/SP, Leone Pereira, que falará a respeito da Reforma Trabalhista propriamente dita.

FAÇA AQUI sua inscrição.

Veja Também

Comentários