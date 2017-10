OAB promove evento motivacional para advogados e funcionários da entidade

Focando em potencializar o desenvolvimento pessoal e profissional de advogados e funcionários, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nos dias 16, 17, 18, 19 e 23 de outubro o evento ’Mova-se: Não deixe que sua melhor desculpa defina você’.

O evento terá nove painéis que abordarão temas como gestão financeira e pessoal, qualidade de vida, aspectos comportamentais e postura profissional, entre outros.

A primeira palestra acontece no dia 16 às 8h30 com o tema “Como se destacar no mercado de trabalho” com o consultor do Sebrae Julian Medina, proprietário da empresa G&J Consulting, produtor de Moda, Visual Merchandising, Coach de Estilo de Imagem Pessoal e Corporativa.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site da ESA/MS. Pede-se a gentileza de doar um brinquedo, mas não é obrigatório. O evento é aberto para advogados, colaboradores e sociedade em geral, e aS palestras serão no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

