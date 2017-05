OAB pedirá informações ao STF sobre a delação da JBS que envolve autoridades de MS

NOTA OFICIAL



Diante das recentes notícias e vídeos veiculados nos meios de comunicação nacional e estadual sobre a delação dos empresários da JBS, Joesley Batista e Wesley Batista, envolvendo o atual Governo do Estado e os dois anteriores, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), protocolará nesta segunda-feira (22) perante o Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de acesso integral aos documentos oficiais do processo, relativos ao Estado de Mato Grosso do Sul.



A OAB/MS reitera seu compromisso irrestrito de defender a Constituição e a ordem jurídica, tomando todas as medidas necessárias para atingir suas finalidades institucionais.





A Diretoria

