OAB-MS instala elevadores para cadeirantes

Dezessete anos depois de inaugurada, as sedes da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) e da sua Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS) anexa, em Campo Grande, vão ganhar elevadores para facilitar o acesso de cadeirantes aos pavimentos superiores.

A inauguração da obra será no dia 18 deste mês. Embora ofereça rampas de acesso para cadeirantes, essas pessoas precisam de ajuda para subir ao andar superior do prédio da Ordem e as plataformas elevatórias vão facilitar esse acesso. "Integrar as pessoas com deficiência às atividades da OAB é um compromisso que esta gestão faz questão de cumprir”, diz o presidente da entidade Mansour Karmouche.

