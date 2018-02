OAB lança campanha para estimular denúncias contra assédio sexual

A campanha educativa está voltada a propalação do DISQUE DENÚNCIA - 180, onde a vítima recebe apoio e orientações necessárias para dar encaminhamento a sua queixa - Divulgação

“Pediu pra parar, parou”! A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), preocupada com o aumento de casos de violência contra a mulher, que aumentam cerca de 30% no período carnavalesco, através da Comissão da Mulher Advogada (CMA) e da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (COMCEVID) lança campanha para estimular as denúncias contra os abusos.

“Muitas são as violências sexuais sofridas diariamente pela mulher, que infelizmente é uma realidade cotidiana e que aumenta consideravelmente durante o carnaval. Acreditamos que a conscientização da sociedade é o caminho para erradicar esses números”, destaca a Conselheira Estadual Eclair Nantes, membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada.

