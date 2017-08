OAB informa que ingressos para tradicional Baile da Advocacia já estão sendo vendidos

Já estão abertas as vendas dos ingressos para o tradicional Baile da Advocacia. A festa, marcada para o dia 19 de agosto, é promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em comemoração ao Mês do Advogado.

Os ingressos estão à venda na sede da instituição, na Secretaria de Eventos.

O Baile da Advocacia será no Diamond Hall e terá apresentação da Banda de Ontem. Estão inclusos no valor do ingresso o buffet e as bebidas (água, refrigerante, cerveja e drinks).

Mais informações sobre a venda de ingressos e mesas pelos telefones: (67) 3318-4721 e 4739.

