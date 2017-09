OAB inaugura novo estacionamento na próxima quinta-feira

Com objetivo de interligar todos os prédios e facilitar a circulação no complexo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), a Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS) e a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) vão inaugurar nesta quinta-feira (14) o estacionamento localizado aos fundos dos prédios da ESA/MS e CAAMS.

“Há muito necessitávamos desta melhoria. Serão 251 vagas para atender a contento os advogados que frequentam os prédios do Complexo OAB/MS. Os recursos foram angariados por meio do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA) e ainda no ano passado, nosso Conselho Seccional deliberou para que este fosse destinado para a obra do estacionamento”, explicou o Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Duas árvores existentes no terreno foram mantidas e serão protegidas por um muro de proteção. Também foi colocado piso-grama e instalados bancos para descanso e comodidade de usuários e funcionários das três entidades.

A inauguração será nesta quinta, às 17 horas, no estacionamento da OAB/MS.

