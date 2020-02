OAB divulga resultado preliminar da 1ª fase do XXXI Exame de Ordem

Aprovação no Exame de Ordem é requisito para inscrição nos quadros da OAB - Ilustração

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na manhã desta quarta-feira (19) o resultado preliminar da 1ª fase do XXXI Exame de Ordem Unificado.

Os examinandos terão quatro dias para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da 1ª fase. O prazo recursal começa às 12h do dia 19 de fevereiro de 2020 e vai até 12h do dia 22 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de Brasília (DF).Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As decisões dos recursos e o resultado final será divulgado no dia 12 de março de 2020.A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

Poderão realizá-lo os estudantes de direito do último ano do curso de graduação em direito ou dos dois últimos semestres.