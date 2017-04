OAB divulga resultado preliminar da 1ª fase do XXII Exame de Ordem

Foi divulgada nesta segunda-feira (17) o resultado preliminar da 1ª fase do XXII Exame de Ordem Unificado, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova foi aplicada no dia 2 de abril. Os candidatos ainda poderão entrar com recurso até às 12h de quinta-feira (20).

O resultado definitivo da 1ª fase está previsto para o dia 3 de maio. Os aprovados e os que pediram reaproveitamento farão a 2ª fase (prova prático-profissional) na data provável de 28 de maio.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como advogado.

A lista dos aprovados pode ser conferida no link http://www.oabms.org.br/admin/1fase-MS.pdf

Veja Também

Comentários