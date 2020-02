OAB divulga locais das provas objetivas do XXXI Exame de Ordem

As provas acontecem neste domingo - Ilustração

A Ordem dos Advogados do Brasil divulga os horários e locais das provas objetivas do XXXI Exame de Ordem. A prova acontecerá neste domingo (09) em todas as capitais do Brasil e em outras cidades.

A prova terá início às 13h (horário de Brasília), meio-dia de Mato Grosso do Sul. Os candidatos terão cinco horas para responderem 80 questões objetivas.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.