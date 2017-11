Solenidade será na sexta-feira com início às 18h30 - Divulgação

A Presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Delasnieve Daspet, convida para a solenidade de agradecimento aos parceiros e apoiadores da Campanha 40 Pontos de Paz, que será nesta sexta-feira (10) com início às 18h30.

Parte das atividades propostas dentro da iniciativa “OAB pela Paz” idealizada pela causídica a pedido do Presidente da OAB/MS Mansour Karmouche em virtude da onda de violência hedionda registrada na Capital este ano, a campanha ambicionava instalar 40 focos de trabalho em prol do fomento da cultura da paz por meio de ações filantrópicas e educativas.

Até o presente momento, a campanha conta com a adesão de quarenta e duas entidades, vinte e cinco indivíduos, cinco estados da Federação e dois países, sendo estes Brasil e Argentina.

Para a solenidade de encerramento, serão mostradas parte das cento e oito ações realizadas pela campanha, além de apresentações de música e canto, dentre eles o Coral da Escola Especial Colibri com a regente Sandra Helena Lombardi M. Vecchi, Cordel de Aurineide de Alencar, Eduardo Milan, Luiz Sayd e a Orquestra Infantil grupo Zahran sob regência do Maestro Eduardo Martinelli Danzi.