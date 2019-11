O uso público de Parques em Mato Grosso do Sul será tema de Simpósio

Campo Grande (MS) – Os parques, além dos importantes serviços ambientais que nos oferecem, podem proporcionar uma alternativa sustentável de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul.

E é justamente para conhecer e debater formas de uso público e concessões em Parques, que a Semagro e a WWF-Brasil realizam na terça-feira, 12 de novembro, o Simpósio de Uso Público em Parques no Mato Grosso do Sul.

A ideia, segundo o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, é trazer para discussão uma visão das áreas protegidas do nosso Estado com aptidão recreativa, esportiva, turística, histórico-cultural e conscientização ambiental e, por fim, encontrar o modelo que seja mais adequado às necessidades e particularidades dos nossos Parques Estaduais.

Serão expostos cases de sucesso de concessões de Parques, turismo em áreas protegidas por todo o Brasil e nos países vizinhos.

A inscrição pode ser feita por meio da página da Semagro (www.semagro.ms.gov.br), no banner Simpósio de Uso Público em Parques do MS. A participação no Simpósio no dia 12 de novembro é gratuita e aberta ao público interessado. A programação completa também está disponível no link do evento.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)