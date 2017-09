“O Setor produtivo traz desenvolvimento”, afirma Beretta em inauguração de Creche em Água Clara

Multinacional, líder do setor de avicultura construiu uma creche para atender 280 crianças, entre filhos de colaboradores e da população em geral

Água Clara (MS) – O superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Rogério Beretta, participou na última quarta-feira (20.9) da inauguração da creche construída pela empresa Cobb-Vantres em Água Clara. Ele esteve representando o titular da Semagro, Jaime Verruck, e o governador Reinaldo Azambuja, que estavam em Corumbá participando, junto com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, da inauguração do primeiro frigorífico de carne de jacaré do Estado.

A Creche ‘Pintinho Amarelinho’, que deve atender 280 crianças entre filhos de colaboradores e da população em geral, foi construída pela Cobb (responsável por todo o projeto e construção) em uma área de 2.700m² com investimento de R$ 2 milhões, em terreno cedido pela prefeitura.

O prefeito do município, Edvaldo Alves de Queiróz, o Tupete, reiterou a Beretta os agradecimentos pela parceria que propiciou a entrega de tão importantes obras e ordens de serviço pelo Governador Reinaldo Azambuja, na última semana, reafirmando a importância de cada uma delas. Ao diretor da Cobb, Tupete resumiu “Nós plantamos o bem ao receber a Cobb em nosso município em 2005 e hoje estamos recebendo esta obra tão importante para nossa cidade”.

“O Setor produtivo traz desenvolvimento por onde passa” ressaltou Beretta ao falar da importância da presença da Cobb no Estado, e que trouxe para Agua Clara o título de “Capital nacional de genética avícola”.

Ao falar da vocação de Mato Grosso do Sul para o agronegócio, Beretta destacou a importância de reconhecer que o desenvolvimento deste setor traz benefícios para toda a sociedade. “Geração de empregos, desenvolvimento dos municípios, aquecimento da economia”, afirmou, reforçando que a construção desta creche que irá atender 280 crianças, beneficia o setor do agronegócio e a sociedade local.

A representatividade da Cobb no mercado nacional de genética de aves, que chega aos 70% de toda carne de frango consumida no País, também foi destacada por Beretta, assim como seu vertiginoso crescimento desde 2005. “Água Clara cresceu junto com a Cobb” completou, enaltecendo a parceria que garantiu a construção da creche.

Beretta ouviu do diretor-geral da Cobb, Jairo Arenazio, os agradecimentos ao Governo do Estado, e uma importante mensagem de otimismo. “Tudo o que fazemos é pensando pra frente. O Brasil irá recompor em um ou dois anos o que perdeu nos últimos quatro e será na próxima década, uma potência mundial”, disse o diretor da empresa.

Sobre a construção da creche, o empresário classificou como sendo o papel de toda empresa. Segundo ele, todos podem e devem contribuir para um mundo melhor.

O evento que contou com a presença de vereadores e lideranças locais, foi encerrado com uma visita as instalações da creche e um coquetel.

Creche infantil Daniela Felício

A creche Pintinho Amarelinho levou oficialmente o nome de “Creche Infantil Daniela de Araújo Felício”, em homenagem à colaboradora da empresa que faleceu em junho de 2016, vítima da gripe H1N1. Daniela era operadora da Granja 06 e foi diagnosticada com a doença quando estava grávida de 35 semanas. Submetida a uma cesariana de emergência não resistiu ao procedimento. O bebê nasceu saudável e hoje mora com o pai, Thiago José de Souza, também colaborador da unidade da Cobb em Água Clara.

Cobb-Vantress Brasil

Desde 1916 em atividade e com sede na cidade de Siloam Springs, Arkansas, Estados Unidos, a Cobb-Vantress está presente há 22 anos no Brasil. A mais antiga companhia de genética avícola do mundo é também líder mundial no fornecimento de aves de produção para frangos de corte e em especialização técnica no setor avícola. A sede brasileira está localizada na cidade de Guapiaçu, no interior do Estado de São Paulo, e conta com aproximadamente 690 colaboradores.

Texto e fotos: Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

