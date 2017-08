“O seguro em Foco” será tema de palestra no dia 22

A Comissão Especial de Direito Bancário e Securitário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza junto com outras instituições no dia 22 o Painel “O Seguro em Foco”. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

"A Invalidez no Seguro de Vida" será tema de palestra da Advogada Diretora e Catedrática da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), Ana Rita Petraroli Barreto. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica, Especialista na área securitária pela FGV-SP, Especialista e Direito Digital.

Já, o Advogado e Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das Seguradoras de SP, Márcio Alexandre Malfatti proferi a palestra "A responsabilidade civil do Corretor de Seguro". Ele tem Pós-Graduação em Processo Civil pela Universidade Paulista e é Membro do Conselho do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil e Seguros e Professor de Processo Civil em várias instituições.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: suzy@sindsegprms.com.br. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas.

O evento também é realizado pelo Grupo Regional da Associação Internacional de Direto de Seguros (AINDA), Sindicato das Empresas de Seguros Privados (Sindseg-PR/MS) e Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor/MS).

As palestras começam às 18h30, no auditório do Sebrae, que fica na Avenida Mato Grosso, 1661, Centro.

