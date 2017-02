'O que vimos é gravíssimo', diz sociólogo e ex-secretário de Segurança do DF

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o sociólogo e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Arthur Trindade avaliou a situação da Segurança no Brasil. Um dos temas discutidos foi a militarização da polícia. Veja abaixo:

1. Apesar da proibição, paralisações de policiais se repetem. Como pará-las?

A primeira pergunta que temos de fazer é - e já está passando da hora - se as polícias querem ser militares ou não. Se são, gozam de uma série de benefícios, como idade para aposentadoria bem menor, promoções, etc. Mas, como militares, também não podem fazer greve. O que vimos é gravíssimo e demanda que o Ministério Público Militar aja de modo rápido e incisivo, com atos que depois não sejam anistiados. Sem regulação, se torna uma greve selvagem.

2. Como isso afeta na prática o desenvolvimento das políticas públicas?

As greves acabam sendo fundamentais para toda a segurança pública. Escolhe-se comandantes-gerais e se adota planos na área com a preocupação de evitar as paralisações.

